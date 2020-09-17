الاوساط الفنية والشعبية تنعـى رحيل الشاعر المعروف عادل محسـن / موسع

2020/09/17 | 13:32 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / نعت الاوساط الفنية والشعبية الشاعر العراقي المعروف عادل محسن، الذي فارق الحياة بعد معاناة طويلة مع المرض.وتوفي محسن ظهر اليوم في احدى مستشفيات العاصمة بغداد بعد عودته يوم امس من العاصمة اللبنانية بيروت.وتنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / لقطة مصورة للحظات الاولى لنقل جثمان محسن من المستشفـى الى منزله ، حيث سيقام تشييع رسمي وشعبي قبل نقله ليوارى الثرى في مقبرة وادي السلام بمحافظة النجف الاشرف .



وظهر الشاعر عادل محسن مؤخرا ، في تسجيل فيديوي مصـور وهو على فراش المرض، لم يتمكن من الحديث خلاله، حيث تولى تلك المهمة أحد الاشخاص الذي كان بقربه، ونقل تحيات الشاعر لجمهوره واعتذاره لعدم الرد على الاتصالات التي ترده ورسائل الاطمئنان.



والشاعر الراحل من مواليد عام 1960 ولد في العاصمة بغداد ويحمل شهادة البكلوريوس في قسم التربية من جامعة بغداد.



يعتبر محسن من أبرز شعراء الأغنية والقصيدة في العراق وكانت له نتاجات فنية عدة تغنى بها فنانون عرب وعراقيون منها قصيدة الأب، وقصيدة لاتخدعك ضحكه، وقصيدة البنات، وقصيدة خابرتها و خابرتني، وقصيدة النساء، وقصيدة انا اشتاكيت ، وقصيدة اشوفك وين، وقصيدة ساعه وتغيب الشمس ، وقصيدة الورد ، وقصيدة الغربة، وقصيدة كون يمك.



ودخل محسن غمار الوسط الإعلامي حيث عمل كمقدم برامج في قنوات عدة من بينها العراقية، النهرين، دجلة، المشرق، فضلا عن الاذاعات المحلية.



واصدر الشاعر الراحل مجموعة شعرية واحدة وهي أحبكم عام 2005، كما اصدر مجموعتين شعرية بعنوان عطر المحبة و ابوذيات عام 2011، واصدر 10 البومات محاورات شعرية مع مختلف المطربين.



وطوال مسيرته المهنية حصل محسن على عدة جوائز من بينها جائزة افضل شاعر عراقي عام 2000، وجائزة الابداع الثقافي لعام 1999./انتهى5

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