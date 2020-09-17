إخلاء حاويات محملة بمواد شديدة الخطورة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي

2020/09/17 | 13:32 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اخلت هيئة المنافذ الحدودية حاويات محملة بمواد شديدة الخطورة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.وذكرت الهيئة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" تنفيذٱ لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باخلاء الحاويات شديدة الخطورة في المنافذ الحدودية كافة ، قامت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة باخلاء /3/ حاويات بداخلها براميل تحتوي على مواد شديدة الخطورة عائديتها إلى وزارة الكهرباء وبحضور ممثلها ولجنة شكلت لهذا الغرض من الجهات الأمنية والعاملة في المنفذ الحدودي تم إخلاء الحاويات بعد استكمال كافة إجراءاتها ونقلها بشكل آمن إلى وجهتها الأخيرة لإزالة تهديدها للدوائر الحكومية والتجمعات السكانية"./انتهى7

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