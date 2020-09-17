قائد عمليات البصرة يوجه بايقاف عمليات / الوعد الصادق / بمناسبة زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام

2020/09/17 | 13:32 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / وجه قائد عمليات البصرة اللواء الركن اكرم صدام مدنف " اليوم الخميس بتوقف عمليات / الوعد الصادق / في محافظة البصرة وذلك بالنظر لتوجه أبناء المحافظة لاداء زيارة الإمام الحسين عليه السلام لإحياء مراسيم شعائر زيارة الأربعين .وأكد في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه على متابعة العمل الاستخباري والقيام بالواجبات الاعتيادية للقوات الأمنية خلال الفترة القادمة ".



مشددا على جمع المعلومات الاستخبارية وإنشاء قاعدة بيانات بجميع المطلوبين وتحديد الأهداف المطلوبة للقضاء حسب مذكرات إلقاء القبض .وأضاف أن القوات الأمنية أصدرت أمر العمليات الخاص بحماية الزائرين المتوجهين إلى مدينة كربلاء المقدسة لاداء مراسيم زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام ضمن قاطع المسؤولية ./انتهى

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