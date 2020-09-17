السفير الأميركي: واشنطن تدعم إجراء انتخابات عراقية حرة ونزيهة

2020/09/17 | 13:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد السفير الأمريكي في العراق، ماثيو تيولر، الهجمات الصاروخية في العراق تهدف الى تقويض حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال تيولر في تصريحات نقلتها قناة “العربي” إن “الهجمات الصاروخية تهدف لتقويض حكومة الكاظمي والوجود الأميركي في العراق يهدف لدعم الحكومة”.

وأوضح قائلاً: “لا نسعى لوجود دائم في العراق ونعمل على التقليص، تواجدنا في العراق بطلب من الحكومة لمحاربة داعش ولا نريد أن يؤدي انسحابنا من العراق لعودة التنظيم الإرهابي”.

وبين ان “إيران تتدخل في الشأن العراقي، نعتقد بوجود أجندات خارجية غرضها إضعاف العراق”، مؤكداً ان “واشنطن تدعم تصريحات المرجعية الدينية الأخيرة في النجف”.

واكد بالقول، “ندعم إجراء انتخابات عراقية حرة ونزيهة وهناك جهات سياسية وطائفية تقوض اقتصاد العراق”.

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