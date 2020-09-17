2020/09/17 | 14:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 2 دقیقة

2 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس، عن التصنيف الجديد للمنتخبات لشهر أيلول.

وجاء المنتخب الوطني في المركز الـ70 برصيد 1344 وهو ذات مركزه في التصنيفات السابقة بعد توقف مباريات كرة القدم بسبب جائحة كورونا.

وحل منتخب السود الرافدين في المركز السابع على مستوى المنتخبات العربية بعد كل من: تونس، الجزائر، المغرب، مصر، قطر والسعودية.

اما على مستوى المنتخبات الاسيوية، حل المنتخب الوطني في المركز السابع ايضاً بعد كل من: اليابان، إيران، كوريا الجنوبية، استراليا، قطر، السعودية.

وحافظ المنتخب البلجيكي على صادرة التصنيف برصيد 1773 نقطة، فيما حلت فرنسا ثانياً برصيد 1744 نقطة ثم البرازيل برصيد 1712 نقطة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يحافظ على مركزه في تصنيف الـ'فيفا' لشهر ايلول) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يحافظ على مركزه في تصنيف الـ'فيفا' لشهر ايلول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).