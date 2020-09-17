المالية النيابية: توقف الحكومة عن دفع الرواتب ” شبه مستحيل”

2020/09/17 | 14:10 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب جمال كوجر، الخميس، أن توقف الحكومة الاتحادية عن دفع الرواتب شبه مستحيل.وقال كوجر في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” العراق دولة لديها امكانيات وموارد مالية وقادرة على الاقتراض من اجل تامين رواتب موظفيها خلال الفترة القادمة لانها ببساطة غير قادرة على مواجهة ستة ملايين و500 الف موظف ومتقاعد”.واضاف كوجر،ان” ان دفع الرواتب سوف يستمر بكل الاحوال والحديث عن امكانية توقفها شبه مستحيل باعتقادي”، لافتا الى ان “ العراق يمتلك موارد كبيرة لو استغلت وفق منهج تخطيطي ستكون الحلول للازمة المالية ليست صعبة”.ويعاني من ضائقة مالية خانقة في الاشهر الماضية مع انهيار اسعار النفط الخام وتداعيات جائحة كورونا.



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