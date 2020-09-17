حملة واسعة لملاحقة المطلوبين في مناطق متفرقة من محافظة كركوك

2020/09/17 | 14:11 - المصدر: قناة التغيير

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أطلقت القوات الأمنية حملة واسعة لملاحقة معاقل الإرهابيين وتنفيذ مذكرات القبض على المطلوبين للقضاء في مناطق متفرقة من كركوك.

وزارة الداخلية أكدت في بيان أن العملية أسفرت عن ضبط معقلين اثنين لعناصر داعش، حيث تم ضبط مواد معدة للتفجير وأسلحة متوسطة وخفيفة، وأضاف البيان اعتقال عدد من الإرهابيين بناء على مواد قضائية في مناطق متفرقة من كركوك.

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