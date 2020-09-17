سوق العراق للاوراق المالية يعلن قيمت الأسهم المتداولة هذا الأسبوع أكثر من (7) مليار دينار.

2020/09/17 | 14:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن سوق العراق للاوراق المالية مؤشراته التداولية الأسبوعي”.

وقال المكتب الاعلامي لسوق العراق للأوراق المالية في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “نظم سوق العراق للأوراق المالية خلال الأسبوع الثالث من شهر ايلول 2020 خمس جلسات تداول ابتداءا من يوم الاحد المصادف 13/09/2020 الى يوم الخميس المصادف 17/09/2020، تحقق خلال هذا الأسبوع المؤشرات ادناه:

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بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (8) مليار سهم.2.



بلغت قيمت الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من (7) مليار دينار.3.



اغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (473.46) بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (483.38) محققا بذلك ارتفاعا مقداره (2%) عن اغلاقه في اول الجلسة.4.



نفذت خلال الأسبوع أكثر من (1900) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.

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