محافظ البنك المركزي: تم وضع خطة مصرفية مدروسة لتقوية العملة الوطنية

2020/09/17 | 14:28 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} التقى محافظ البنك المركزي مصطفى غالب الكتاب رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.





وخلال اللقاء اكد محافظ البنك المركزي بحسب بيان مكتبه الاعلامي، انه "تم وضع خطة مصرفية مدروسة من شانها تطوير عمل البنك المركزي وتقوية العملة الوطنية ومعالجة السلبيات بالتعاون مع المحاكم المختصة بالعمل المشترك مع البنك المركزي".

بدوره أكد رئيس مجلس القضاء الاعلى خلال اللقاء بان "اختيار الشخصيات المستقلة من منتسبي مؤسسات الدولة لأدارة تلك المؤسسات يعطي اشارة بجدية الحكومة في اتباع النهج المؤسساتي المهني في بناء الدولة فضلا عن التاكيد بأهمية الحفاظ على استقلالية البنك المركزي بموجب الدستور وقانون البنك المركزي العراقي" مشددا على "ضرورة الالتزام بالقوانين المصرفية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات الصادرة بموجبها لبناء قطاع مصرفي رصين قادر على مواجه التحديات المالية والاقتصادية وتقديم الفرص الحقيقية للتنمية".

Mohameed

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