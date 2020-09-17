السيد عمار الحكيم معزياً بوفاة محسن: نجم آخر يهوى من سماء الشعر في العراق

2020/09/17 | 14:29 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اين نيوز _بغداد نجم آخر من سماء الشعر في العراق يهوى بعد صراع طويل مع المرض ، الشاعر عادل محسن من الشعراء الذين نقشوا اسمهم في ذاكرة العراقيين سنوات طويلة، تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته والهم اسرته وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

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