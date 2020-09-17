مكتب الاحصاءات: اسعار المستهلكين انخفضت بمنطقة اليورو في آب الماضي

2020/09/17 | 14:30 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أكد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي أن أسعار المستهلكين بمنطقة اليورو انخفضت في أغسطس آب، مدفوعة بتراجع أسعار الطاقة، لكن التضخم الأساسي الذي يستثني تلك العناصر المتقلبة تباطأ بشدة أيضا.

وقال المكتب إن التضخم في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة انخفض 0.4% على أساس شهري في أغسطس آب وتراجع إلى -0.2% على أساس سنوي، بما يتماشى مع تقديرات أولية للمكتب في وقت سابق وتوقعات السوق.

وكان لتراجع أسعار الطاقة 7.8% على أساس سنوي في أغسطس آب التأثير الأكبر على مؤشر أسعار المستهلكين العام، لتخصم 0.77 نقطة مئوية من الرقم النهائي.

ودفعت السلع الصناعية بخلاف الطاقة المؤشر للانخفاض 0.03 نقطة مئوية، لتبدد أثر مساهمة إيجابية قدرها 0.33 نقطة مئوية من الأغذية والمشروبات الحكومية والتبغ و0.30 نقطة من الخدمات.

وباستثناء الأسعار المتقلبة للأغذية والطاقة، أو ما يطلق عليه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي، نزلت الأسعار 0.5% على أساس شهري وسجلت زيادة 0.6% على أساس سنوي، مثلما توقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم.



ويمثل هذا تباطؤا من نمو 1.3% على أساس سنوي في يوليو تموز.

وتراجع مقياس أضيق نطاقا للتضخم يستثني أيضا أسعار المشروبات الكحولية والتبغ 0.6% على أساس شهري وسجل زيادة 0.4% على أساس سنوي، ليتباطأ من نمو 1.2% في يوليو تموز.

ويرغب البنك المركزي الأوروبي في أن يبقي التضخم دون 2% لكن بالقرب من ذلك المستوى على المدى المتوسط ويراقب معيار التضخم الأساسي عن كثب لاتخاذ قراراته على صعيد السياسات.

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