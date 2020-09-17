2020/09/17 | 14:32 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز /قرر مصرف الرشيد، اليوم الخميس، منح سلف للقضاة وأصحاب الدرجات الخاصة تصل إلى (100) مليون دينار.المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت عراقي نيوز نسخة منه، إنه "تقرر منح سلفة للقضاة وأصحاب الدرجات الخاصة، تصل الى 100 مليون دينار".وأضاف، أن "التعليمات التي وضعت ووجه بها مدير عام المصرف تضمنت منح مبلغ 50 مليون بكفالة موظف من الدرجات الخاصة، ومبلغ 100 مليون بكفيل من نفس الدرجة، بالإضافه إلى رهن عقار، علماً أن مدة السلفة 10 سنوات".يذكر أن مصرف الرشيد باشر خلال الفترة الماضية بمنح قروض وسلف للموظفين والمواطنين وبمختلف الأنواع وفق شروط وضوابط معينة.موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرشيد يمنح سلف تصل الــ 100 مليون للقضاة واصحاب الدرجات الخاصة ) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرشيد يمنح سلف تصل الــ 100 مليون للقضاة واصحاب الدرجات الخاصة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).