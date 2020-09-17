قرار من الاتصالات حول خدمة الإنترنت

2020/09/17 | 14:32 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرقررت وزارة الاتصالات، تخفيض أسعار البنى التحتية لخدمات الإنترنت للشركات المجهزة، ولكن بشرط تحسن خدماتها، مؤكدة أنها وضعت حلولًا آنية وأخرى مستقبلية لتحسن جودة شبكة الإنترنت في العراق.

وقال مدير مديرية البنى التحتية في وزارة الاتصالات علي محمود في تصريحات صحفية تابعها "ألترا عراق"، إن "الوزارة اتخذت حلولًا آنية سيجني ثمارها المواطن، وأخرى مستقبلية لتحسن جودة شبكات الإنترنت".

وأضاف أن "أهم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، هو قرار تخفيض أسعار البنى التحتية لخدمات الإنترنت للشركات المجهزة إلى المواطنين".

وأشار إلى أن "التخفيض وصل إلى 4 ملايين و600 ألف دينار بالنسبة stm، بعد أن كان 5 ملايين و600 ألف دينار، ولكن بشروط منها رفع جودة وسرعة الاشتراكات الصغيرة بما يعادل 30%".

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