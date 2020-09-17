البنك المركزي يضع خطة مصرفية لتقوية العملة الوطنية

2020/09/17 | 14:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

اعلن محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب وضع خطة مصرفية مدروسة من شانها تقوية العملة الوطنية.

وذكر بيان للبنك المركزي تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)، اليوم الخميس، ان " المحافظ مصطفى غالب الكتاب ، التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان، واكد وخلال اللقاء وضع خطة مصرفية مدروسة من شانها تطوير عمل البنك المركزي وتقوية العملة الوطنية ومعالجة السلبيات بالتعاون مع المحاكم المختصة بالعمل المشترك مع البنك المركزي".

بدوره أكد رئيس مجلس القضاء الاعلى خلال اللقاء ان اختيار الشخصيات المستقلة من منتسبي مؤسسات الدولة لأدارة تلك المؤسسات يعطي اشارة بجدية الحكومة في اتباع النهج المؤسساتي المهني في بناء الدولة فضلا عن التاكيد بأهمية الحفاظ على استقلالية البنك المركزي بموجب الدستور وقانون البنك المركزي العراقي،

وشدد على ضرورة الالتزام بالقوانين المصرفية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات الصادرة بموجبها لبناء قطاع مصرفي رصين قادر على مواجه التحديات المالية والاقتصادية وتقديم الفرص الحقيقية للتنمية.

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