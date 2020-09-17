2020/09/17 | 14:32 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً.. رزاق فرحان مدرباً لنفط ميسان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسمياً.. رزاق فرحان مدرباً لنفط ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).