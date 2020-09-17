أول تحرك لمحافظ البنك المركزي العراقي الجديد

2020/09/17 | 14:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلن محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب الكتاب، الخميس، عن وضع خطة مصرفية مدروسة لتطوير عمل البنك وتقوية العملة الوطنية.





وقال البنك في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (17 ايلول 2020)، ان "محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب الكتاب التقى سيادة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان".

واضاف البيا انه "وخلال اللقاء اكد محافظ البنك المركزي انه تم وضع خطة مصرفية مدروسة من شانها تطوير عمل البنك المركزي وتقوية العملة الوطنية ومعالجة السلبيات بالتعاون مع المحاكم المختصة بالعمل المشترك مع البنك المركزي".

و أكد رئيس مجلس القضاء الاعلى خلال اللقاء بحسب البيان بان "اختيار الشخصيات المستقلة من منتسبي مؤسسات الدولة لأدارة تلك المؤسسات يعطي اشارة بجدية الحكومة في اتباع النهج المؤسساتي المهني في بناء الدولة فضلا عن التاكيد بأهمية الحفاظ على استقلالية البنك المركزي بموجب الدستور وقانون البنك المركزي العراقي".

وشدد زيدان على "ضرورة الالتزام بالقوانين المصرفية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات الصادرة بموجبها لبناء قطاع مصرفي رصين قادر على مواجه التحديات المالية والاقتصادية وتقديم الفرص الحقيقية للتنمية".

واجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأثنين، تغييرات في عدد من المناصب المهمة، حيث شملت 16 شخصية في مناصب عليا.

وحصل "ناس" (14 ايلول 2020)، على نسخة من وثيقة، شملت التغييرات التي اجراها الكاظمي في عدد من الهيئات والمصارف والامانة ووكالات عدد من الوزارات.

وتضمنت الوثيقة التغيبرات التالية:

مصطفى غالب مخيف - محافظاً للبنك المركزي

منهل عزيز رؤوف الحبوبي- أميناً للعاصمة

سامي المسعودي – رئيس هيئة الحج والعمرة

علاء جواد كاظم – رئيس هيئة النزاهة

سالم جواد عبد الهادي الجلبي- رئيس المصرف العراقي للتجارة

فيصل وسام – رئيس هيئة الاوراق المالية

سهى داود الياس النجار – رئيس هيئة الاستثمار

نزار قحطان حسن التميمي – وكيل وزير الكهرباء لشؤون التوزيع والنقل

طالب عبد الله – الوكيل الفني في وزارة النقل

حسين حسب عبد الحسين – الوكيل الاداري والمالي في وزارة الداخلية

عبير مهدي محسن الجلبي – وكيل وزير العمل للشؤون الاجتماعية

احمد حميد شرقي فرحان - وكيل وزير العمل لشؤون العمل

عبد الرحمن حسن خالد – وكيل وزير الشباب والرياضة

خالد العبيدي – وكيل رئيس جهاز المخابرات لشؤون العمليات

فالح يونس حسن جدوع- وكيل رئيس جهاز الامن الوطني للشؤون الادارية

كريم حسين علي النوري- وكيل وزير الهجرة والمهجرين.

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