ريال مدريد يضع اللمسات الأخيرة على صفقة رحيل بايل

2020/09/17 | 14:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بايل في طريقه إلى مغادرة ريال مدريد

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