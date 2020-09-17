2020/09/17 | 14:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 17 دقيقة

رئيس مجلس القضاء يؤكد لمدير البنك المركزي ضرورة الالتزام بقانون مكافحة غسل الأموال

منذ 59 دقيقة

السفير الأميركي: واشنطن تدعم إجراء انتخابات عراقية حرة ونزيهة

منذ 5 ساعات

العراق يجدد الدعوة للمفوضية الاوربية لرفع اسمه من قائمة الدول عالية الخطورة

منذ 17 ساعة

المالكي: لا خصومة او عداء لنا الا مع الخارجين على القانون والنظام

منذ 18 ساعة

رئيس مجلس النواب يصل إلى دولة الكويت في زيارة رسمية (صور)

منذ 19 ساعة

نائب مخاطبا الكاظمي: اما أن الوقت للسلاح غيرالمنفلت الى وضع حد لكل بلطجي

منذ 21 ساعة

الكعبي: الفترة القليلة المقبلة ستشهد الكشف عن تقرير اولي بشأن التحقيق والتدقيق بعقود الكهرباء

منذ 22 ساعة

بالوثيقة..



المالية البرلمانية تخاطب الكاظمي بشأن التغييرات الأخيرة التي أجراها في مناصب الدرجات الخاصة

منذ 23 ساعة

المالية النيابية تبحث مع وزير النقل تخصيص المبالغ اللازمة لإكمال ميناء الفاو الكبير

منذ 23 ساعة

العراق يسلم الكويت عدد من الرفات البشرية لكويتيين فقدوا خلال حرب الخليج

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف القوى العراقية يطالب حكومة الكاظمي بضمان عودة كريمة وآمنة للنازحين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف القوى العراقية يطالب حكومة الكاظمي بضمان عودة كريمة وآمنة للنازحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).