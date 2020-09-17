الاعلام الامني يعلن نتائج الصفحة السادسة من عملية الوعد الصادق في البصرة

2020/09/17 | 14:34 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اعلنت خلية الاعلام الامني عن القبض على عدد من المطلوبين وضبط اسلحة واعتدة ومخدرات في البصرة.وذكر بيان للخلية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه :" ان قوات قيادة عمليات البصرة والقطعات الملحقة بها، نفذت صباح اليوم الخميس، الصفحة السادسة من عملية الوعد الصادق، لتفتيش وتطهير مناطق شمالي محافظة البصرة وشملت ( المدينة ،القرنة ، الدير، الماجدية ، الكرمة) ، والمناطق الجنوبية (الفاو ، سفوان ، مخفر جبل سنام ،مخفر خرائج ،مخفرجريشان) ، وتهدف هذه العملية لالقاء القبض على المطلوبين ونزع الاسلحة غير المرخصة وتحقيق الامن والاستقرار في المحافظة".واوضحت الخلية :" ان العملية اسفرت عن القاء القبض على ٣١ متهماً بقضايا مختلفة من بينهم مطلوب وفق أحكام المادة 4 ارهاب ، وامرأة ، كما عثرت على ٩ بنادق كلاشنكوف وعتاد مختلف الانواع والاحجام واستولت على عجلة صالون مرسيدس تحمل لوحات مزورة و٣ دراجات نارية مسروقة ،وضبطت كمية من المواد المخدرة وأدوات للتعاطي"./انتهى9

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