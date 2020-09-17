الامن التركي يوقف 16 عراقياً على صلة بتنظيم داعش ويبحث عن 3 مشتبهين

2020/09/17 | 14:34 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ أوقفت قوات الأمن التركية في العاصمة أنقرة، اليوم الخميس، 16 من أصل 19 مشتبهاً عراقياً بتهمة التواصل مع تنظيم داعش.جاء ذلك في مداهمات نفذتها فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن أنقرة، وفقاً لموقع الأناضول التركي.وتواصل قوات الأمن التركية عمليات البحث عن المشتبهين الثلاثة الآخرين.وكانت فرق مكافحة الارهاب في سامسون التركية، نفذت في الثامن من ايلول الجاري عملية أمنية، ألقت خلالها القبض على 6 عراقيين بعد مداهمة منطقتي "إلكاديم" و"أطاكوم".وتم اعتقال العراقيين الستة بتهمة الانتماء لتنظيم داعش، حيث ضبطت السلطات معهم العديد من المعدات الالكترونية وأوراقا ثبوتية عدة./ انتهى6

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