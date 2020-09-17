اجتماع مشترك بين وزير الصحة ولجنة الصحة النيابية بشأن الواقع الصحي ومواجهة كورونا

2020/09/17 | 14:34 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت وزارة الصحة، عن عقد اجتماع مشترك بين وزير الصحة والبيئة ولجنة الصحة والبيئة النيابية حول مستجدات الواقع الصحي في العراق ومواجهة جائحة كورونا./انتهى10

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