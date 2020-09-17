العراق يواصل إخلاء موانئه.. 3 حاويات متفجرة في أم قصر

2020/09/17 | 14:34 - المصدر: العربية

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آخر تحديث: الخميس 29 محرم 1442 هـ - 17 سبتمبر 2020 KSA 14:32 - GMT 11:32 تارخ النشر: الخميس 29 محرم 1442 هـ - 17 سبتمبر 2020 KSA 13:14 - GMT 10:14

المصدر: دبي - العربية.نت

تواصل السلطات العراقية، عملها بإخلاء جميع منافذها البرية والبحرية والجوية من المواد شديدة الخطورة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد تشكيل لجنة عاجلة للكشف عن المواد عالية الخطورة (كيمياوية، مزدوجة الاستخدام، نترات الأمونيا) في جميع المنافذ الحدودية واتخاذ جميع الإجراءات العملية والاحترازية بإبعادها عن المناطق والتجمعات السكانية.

وفي هذا السياق، أخلت هيئة المنافذ الحدودية العراقية 3 حاويات محملة بمواد شديدة الخطورة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.كما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، الخميس، أن الحاويات التي أخليت في المنفذ تعود إلى وزارة الكهرباء.وأكدت هيئة المنافذ الحدودية في بيان لها أن الحاويات تم إخلاؤها بحضور ممثل وزارة الكهرباء، ولجنة شكلت لهذا الغرض من الجهات الأمنية والعاملة في المنفذ الحدودي.كما أضافت أن "عملية الإخلاء تمت بعد استكمال كافة إجراءاتها ونقلها بشكل آمن إلى وجهتها الأخيرة، لإزالة تهديدها للدوائر الحكومية والتجمعات السكانية".يأتي ذلك، تحسبا لحدوث انفجار مماثل للانفجار الذي هز مرفأ بيروت العاصمة اللبنانية في 4 آب/أغسطس والذي تسبب بمقتل 188 شخصاً على الأقل، وإصابة أكثر من 6500 آخرين، نتيجة تخزين "نيترات الأمونيوم" شديدة الانفجار.



كما ألحق أضراراً جسيمة بعدد من أحياء العاصمة.

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