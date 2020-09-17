كورونا.. 41 اصابة جديدة في مناطق الإدارة الذاتية

2020/09/17 | 14:34 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقول الإدارة انها لاتمتلك الطاقات الكافية لمواجهة كورونا وتطالب المجتمع الدولي بالمساعدة

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