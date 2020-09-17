"ادعاء كوردستان" يدخل على خط "مذبحة شيلان" ويطالب بالوصول لباقي "الذئاب"

2020/09/17 | 14:34 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ووري جثامين افراد العائلة الثلاثة الثرى في السليمانية هذا اليوم - صورة: كوردستان 24

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