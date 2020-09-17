7 مليار دينار… حصيلة تداول جلسات بورصة العراق في اسبوع

2020/09/17 | 14:36 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلنت البورصة حصيلتها للإسبوع المنتهي اليوم الخميس 17/9/2020.

وقالت البورصة في بيان، إنها نظمت 5 جلسات تداول جرى خلالها تداول 8 مليار سهم بقيمة 7 مليار دينار.

اغلق مؤشر البورصة في الجلسة الاولى على 473.46 بينما اغلق في الجلسة الختامية على 483.38 مرتفعاً بنسبة 2% عن اغلاقه في الجلسة الاولى.

كما جرى تنفيذ أكثر من 1900 عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في البورصة.

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