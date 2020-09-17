اكثر من (30) الف مسافر تنقلوا على متن طائرات العراقية خلال شهر آب

2020/09/17 | 14:37 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت وزارة النقل / الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ، الخميس ، نقل نحو (30,915) مسافر من والى محطة مطار بغداد الدولي عبر اسطولها الجوي خلال شهر آب من العام الجاري .

واوضح مدير عام الشركة الكابتن كفاح حسن في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “ان وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي يشرف بشكل مباشر على خطة عمل الشركة و تطوير ادائها ، مشيرا الى أن هذه الاعداد توزعت على (171) رحلة مباشرة نُفذت الى مختلف الوجهات التي يقصدها الناقل الوطني المحلية والاقليمية والدولية في مواعيدها المحددة.

وتابع القول : ان خطة العمل في الخطوط الجوية تسير بأنسيابية عالية في جميع المحطات الداخلية والخارجية والتي تحرص على تقديم خدمات متميزة للمسافرين الكرام وتلبية جميع متطلباتهم مع اهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة من لجنة الصحة والسلامة الوطنية للحد من خطر الاصابة بفيروس كورونا.

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