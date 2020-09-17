بعد إعلان إيقافها.. الإعلام الأمني تحصي نتائج عملية 'الوعد الصادق' في البصرة

2020/09/17 | 14:38 - المصدر: NRT عربية

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قوات أمنية

فوتو: ارشيف

منذ 3 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت قيادة عمليات البصرة الخميس، إيقاف عمليات "الوعد الصادق" في المحافظة، في الوقت الذي أحصت فيه خلية الإعلام الأمني نتائج الصفحة السادسة من عملية "الوعد الصادق".

وقال قائد العمليات اللواء الركن اكرم صدام مدنف، في بيان، اليوم، 17 أيلول 2020، انه "تقرر وقف عمليات الوعد الصادق في البصرة وذلك بالنظر لتوجة أبناء المحافظة لإحياء مراسم الزيارة الاربعينية".

وأكد قائد العمليات على "متابعة العمل الاستخباري والقيام بالواجبات الاعتيادية للقوات الأمنية خلال الفترة القادمة"، مشددا على "جمع المعلومات الاستخبارية وإنشاء قاعدة بيانات بجميع المطلوبين وتحديد الأهداف المطلوبة القضاء حسب مذكرات إلقاء القبض".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية اصدرت أمر العمليات الخاص بحماية الزائرين ضمن قاطع المسؤولية".

من جانبها أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، إلقاء القبض على 31 متهما بينهم مطلوب وفق المادة "4 إرهاب"، والعثور على بنادق كلاشنكوف وأعتدة وضبط دراجات نارية مسروقة وكمية من المواد المخدرة، خلال تنفيذ الصفحة السادسة من عملية "الوعد الصادق" في عدد من مناطق البصرة.

وذكرت الخلية في بيان ان "قيادة عمليات على البصرة والقطعات الملحقة بها شرعت، صباح الخميس، بتنفيذ الصفحة السادسة من عملية الوعد الصادق، لتفتيش وتطهير مناطق شمالي محافظة البصرة وشملت ( المدينة القرنة .



الدير - الماجدية - الكرمة) من خلال لواء المشاة 39 ومديرية شرطة البصرة، والمناطق الجنوبية (الفاو - سفوان - مخفر جبل سنام - مخفر خرائج -مخفرجريشان)، من خلال قيادة القوات البحرية وقيادة قوات حرس الحدود المنطقة الرابعة".

وتابع البيان أن "هذه العملية تهدف لإلقاء القبض على المطلوبين ونزع الأسلحة غير المرخصة وتحقيق الأمن والاستقرار في المحافظة، وقد أسفرت هذه العملية عن إلقاء القبض على 31 متهما بقضايا مختلفة من بينهم مطلوب وفق أحكام المادة 4 ارهاب وامرأة ، كما عثرت على 9 بنادق كلاشنكوف و5 علب عتاد بندقية و 5 علب عتاد مسدس 9 ملم، وعثرت أيضاً على ( 7) مخازن بندقية مملوءة بالعتاد و( 10 ) أطلاقة و9 مخازن بندقية فارغ، واستولت على عجلة صالون مرسيدس تحمل لوحات مزورة و3 دراجات نارية مسروقة وجعبة مخازن، وضبطت كمية من المواد المخدرة وأدوات تعاطي، وقد اتخذت بحق الملقى القبض عليهم الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".

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