السفير الاميركي يعلق بشأن استهداف السفارة وقوات التحالف ويكشف موقفه من توصيات المرجعية

2020/09/17 | 14:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكد السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر، الخميس، ان الهجمات التي طالت السفارة الامريكية في بغداد وقوات التحالف تهدف لتقويض سيادة البلاد، معربا عن تأييده للعمليات الأمنية الاخيرة لحصر السلاح بيد الدولة، فيما اكد دعمه لتوصيات المرجع الديني، علي السيستاني، في اجراء انتخابات مبكرة ومحاسبة قتلة الناشطين.

وقال تولر في تصريح له، اليوم (17 آيلول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "الولايات المتحدة تدعم تصريحات المرجع الديني علي السيستاني الأخيرة بشأن إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد، ومحاسبة قتلة الناشطين والمتظاهرين في العراق".

واضاف، أن "الهجمات على السفارة الاميركية في بغداد وقوات التحالف تهدف لتقويض سيادة العراق"، مبينا أن "الولايات المتحدة تبحث مع الحكومة العراقية ضمان ردع منفذي الهجمات ضد السفارة والتحالف الدولي".

وأشار الى أن "بلاده لا تسعى لوجود أميركي دائم في العراق "، مشيرا إلى "وجود جهات سياسية وطائفية تعمل على تقويض القطاع الاقتصادي الخاص".

ولفت تولر إلى أن "إيران لا تزال تتدخل في امور البلاد، ويوجد أجندات خارجية لإضعاف العراق، مؤكدا أن "داعش لا يزال يهدد الكثير من المناطق العراقية، وان الولايات المتحدة تدعم الحكومة العراقية من الجانب الاستخباري".



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