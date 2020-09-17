الرشيد : منح القضاة وأصحاب الدرجات الخاصة سلف (100) مليون دينار

2020/09/17 | 14:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- قرر مصرف الرشيد، منح سلف للقضاة وأصحاب الدرجات الخاصة تصل إلى (100) مليون دينار.وقال المصرف في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الخميس ، انه قرر منح سلفة للقضاة وأصحاب الدرجات الخاصة، تصل الى 100 مليون دينار”.وأضاف:” ان التعليمات التي اعدت ووجه بها مدير عام المصرف تضمنت منح مبلغ 50 مليون […]

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