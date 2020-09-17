قوة أمنية تعتقل رئيس هيئة استثمار بغداد ومدير المصرف الزراعي ونجله

2020/09/17 | 14:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت مصادر مطلعة في بغداد أن لجنة مكافحة الفساد نفذت عمليات اعتقال جديدة بحق أسماء متهمة بقضايا فساد كبرى.

وفي التفاصيل، قالت المصادر إن قوة أمنية نفذت أمر اعتقال رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي وذلك ضمن حملة حكومية لمكافحة الفساد.

وفي ذات الشأن، أكدت المصادر اعتقال مدير المصرف الزراعي عادل خضير ونجله قبل نحو عشرة أيام من منزله في بغداد، فضلا عن صدور أوامر قبض ضد مصرفيين ورجال أعمال متهمين بالفساد.

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