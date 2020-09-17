التحالف الدولي يقصف جبال حمرين.. وهذه نتائجه

2020/09/17 | 14:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني بامر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي، ضربة جوية في جبال حمرين، وقد شرعت قوة من المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة بتفتيش مكان هذه الضربة حيث أسفرت عن تدمير ( 4 ) أوكار تحتوي تجهيزات ومواد غذائية، فضلا تدمير دراجة نارية ومولدة، كما عثرت على أشلاء جثة إرهابي .

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