2020/09/17 | 15:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دوليه _أين نيوز تأهل نادي ” الحرجلة ” من محافظة ريف دمشق، للدوري السوري الممتاز بكرة القدم ، بعد فوزه عصر الأربعاء على التضامن في المباراة الفاصلة، بنتيجة 4/0وبذلك يكون حرجلة قد قطع أولى بطاقات التأهل للدوري الممتاز للموسم الجديد، بانتظار معرفة المتأهل الثاني،من خلال المباراة الفاصلة الأخرى التي ستجمع اليوم المجد بالحريةوبتأهل الحرجلة، تكون محافظة دمشق، أعلنت تواجدها في الدوري السوري الممتاز، للمرة الأولى في التاريخ، حيث لم يسبق لهذه المحافظة التي تضم عشرات المدن والمناطق، والتي تتبع لها العديد من الأندية، أن تأهل أحد من ممثليها إلى أعلى درجات المسابقات الكروية في البلاد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لأول مره في تاريخ الكرة السعوديه ..ناد من ريف في الدوري الممتاز ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لأول مره في تاريخ الكرة السعوديه ..ناد من ريف في الدوري الممتاز ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).