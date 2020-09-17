نواعير الانبار على طاولة اليونسكو

2020/09/17 | 15:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار …

أعلن مستشار محافظ الانبار للشؤون الثقافية علي سليمان الدليمي، الخميس، أن نواعير المحافظة على طاولة اليونسكو للتصويت عليها وضمها الى لائحة التراث العالمي.

وقال الدليمي لـ/ المعلومة/ ان ” حكومة الانبار المحلية وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الثقافة اكملت كافة الدراسات الخاصة بصناعة النواعير في قضاءي هيت وحديثة والمناطق القريبة منها غربي الانبار، وارسالها الى منظمة اليونسكو مع كافة الوثائق لمناقشتها خلال اجتماع اللجنة الدولية الحكومية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية (اليونسكو ) المؤمل انعقاده في تشرين الثاني مع العام الحالي “.

واضاف ان” وزارة الثقافة تأمل استجابة المنظمة لطلب ضم صناعة نواعير الانبار ضمن لائحة التراث العالمي خاصة ان هذه النواعير مازالت موجودة في المناطق المذكورة وتعد من اهم المواقع الاثرية في المناطق الغربية التي تحاكي كيفية صناعة النواعير في الحقب الزمنية القديمة”.



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