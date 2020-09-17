بسبب كورونا.. بريطانيا تعيد الاغلاق وتعلن حظر التجوال

2020/09/17 | 15:03 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز /أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الخميس، رسميا حظر التجول وإغلاق في شمال شرق إنجلترا بعد ارتفاع اعداد المصابين بفيروس كورونا.وفي إفادة برلمانية، قال الوزير إن "المعركة ضد فيروس كورونا لم تنته بعد"، فيما تمثل القيود المحلية "خط الدفاع الحيوي".وأخبر هانكوك أعضاء البرلمان أنه سيتم فرض قيود جديدة على نورثمبرلاند وتينيسايد الشمالية وتينيسايد الجنوبية ونيوكاسل أبون تاين وجيتسهيد وسندرلاند ومقاطعة دورهام.وسيشمل ذلك عدم الاختلاط بين الأسر وحظر التجول في الساعة 10 مساءً في المطاعم وأماكن الترفيه. وقال إن القرار سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم غد الجمعة.موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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