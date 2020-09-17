2020/09/17 | 15:03 - المصدر: عين العراق

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تحالف القوى يعتزم اتخاذ موقف حازم من ضعف إجراءات الحكومة بإعادة النازحين

طالب تحالف القوى العراقية، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بضمان عودة كريمة وآمنة للنازحين، مؤكداً ان هذا الامر يدعونا الى اتخاذ موقف حازم من ضعف إجراءات الحكومة بإعادة النازحين.

وذكر التحالف في بيان انه "في الوقت الذي نتابع فيه إجراءات الأجهزة التنفيذية في استكمال برامج العودة الطوعية للنازحين وفقا لما جاء بالبرنامج الوزاري لحكومة الكاظمي، فإننا نؤشر تلكؤاً واضحاً في اعتماد إجراءات ناضجة وسريعة وفعَّالة لتهيئة مستلزمات عودة كريمة تضمن للنازحين حقوقهم وكرامتهم".

وبين إن "استمرار تلكؤ وبطء إجراءات وزارة الهجرة والمهجرين في تنفيذ واجباتها بالشكل الصحيح يضع الكثير من النازحين، وخصوصا الأطفال والنساء، في دائرة الاستهداف والاستغلال والحط من كرامتهم، وهي مسؤوليةٌ تتحملها الحكومة بشكل عام، والوزارة على وجه التحديد".

واكد ان "ما يتعرض له النازحون، ولا سيما الأطفال والنساء، من انتهاك لحقوقهم واستهانة وامتهان لكرامتهم في نقاط السيطرات والتفتيش والمطالبات بالتدقيق الأمني وخصوصا في السيطرات الرابطة بين أربيل ومحافظة نينوى؛ يزيد من معاناة هذه العوائل النازحة، ويدعونا إلى اتخاذ موقف حازم من ضعف الإجراءات، وتقاعس كوادر وزارة الهجرة، وتراجع الحكومة عن وعودها بضمان عودة سريعة وكريمة للنازحين، واحترام خصوصيتهم".

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