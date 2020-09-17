الإعلام الأمني: تدمير أربعة أوكار للإرهابيين بضربة جوية في جبال حمرين

2020/09/17 | 15:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت خلية الإعلام الأمني، الخميس، بتدمير أربعة أوكار لـ"الإرهابيين" ومقتل "إرهابي"، بضربة جوية نفذها التحالف الدولي في جبال حمرين.

وجاء في بيان للخلية تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أنه "بأمر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي، ضربة جوية في جبال حمرين، وقد شرعت قوة من المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة بتفتيش مكان هذه الضربة".

وأضافت، أن "الضربة أسفرت عن تدمير أربعة أوكار تحتوي تجهيزات ومواد غذائية، فضلا تدمير دراجة نارية ومولدة، كما عثرت على أشلاء جثة إرهابي".





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