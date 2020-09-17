القوات العراقية تعثر على ’أشلاء جثة’ بعد قصف للتحالف شمالي العراق

2020/09/17 | 15:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، عن تنفيذ ضربة جوية في جبال حمرين، أسفرت عن تدمير ( 4 ) أوكار تحتوي تجهيزات ومواد غذائية.





وذكرت الخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (17 ايلول 2020)، انه "بامر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي، ضربة جوية في جبال حمرين، وقد شرعت قوة من المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة بتفتيش مكان هذه الضربة".

واضاف البيان ان "الضربة أسفرت عن تدمير ( 4 ) أوكار تحتوي تجهيزات ومواد غذائية، فضلا تدمير دراجة نارية ومولدة، كما عثرت على أشلاء جثة إرهابي".

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