تشكيلة اجتماعية و اقتصادية . تعديل و تنقيح - عبد الحسين سلمان

2020/09/17 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الحسين_سلمان تأليف : موريس جوديير Maurice Godelier : (من مواليد 28 شباط 1934) عالم أنثروبولوجيا فرنسي يعمل كمدير للدراسات في مدرسة الدراسات المتقدمة في العلوم الاجتماعية.



من أكثر علماء الأنثروبولوجيا الفرنسيين نفوذاً وهو معروف بأنه أحد أوائل المدافعين عن دمج الماركسية في الأنثروبولوجيا.



ترجمة: حبيب مرسيطتشكيلة اجتماعية و اقتصادية .في الفرنسية Formation économique et sociale

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