في أهمية العلمانية للاجتماع السياسي السوري (1) - عبدالله تركماني

2020/09/17 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_تركماني تعيش البشرية تحوّلات كبرى، في مجتمعاتها وقيمها ومفاهيمها، وفي سياق هذه التحوّلات وما كشفته الثورة السورية من شروخ في المجتمع، تبدو أهمية العلمانية للاجتماع السياسي السوري، الذي يقتضي أنّ " السياسة فعالية دنيوية "، وأنّ الهدف هو بناء الدولة الوطنية السورية الحديثة، دولة كل مواطنيها الأحرار المتساوين في الحقوق والواجبات، دولة القانون والحقوق والمؤسسات.



إذ يبدو من الصعب التقدم نحو الحرية المنشودة من ......





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