الا يجب محاكمة دونالد ترامب؟؟؟... - غسان صابور

2020/09/17 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور ألا يجــب مــحــاكــمــة دونــالــد تــرامــب؟؟؟...نشرت هذا الأسبوع..



متأخرة..



وسائل إعلام أمريكية..



أن الرئيس الأمريكي طلب من وزير حربيته السابق..



عن إمكانية التخلص من الرئيس السوري بشار الأسد..



بــاغــتــيــاله...



وكان جواب هذا الوزير..



رغم شراسته الراديكالية المعروفة..



بأن هذا الحل الراديكالي..



لن يغير أي شـيء بالمصالح الأمريكية الخارجية والداخلية..



لما يجري في سوريا...والجدير بالذكر..



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