الكاظمي يؤكد قدرة القوات الأمنية على بسط الأمن وتجاوز أخطاء الماضي

2020/09/17 | 15:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، (17 أيلول 2020)، قدرة القوات الأمنية على بسط الأمن وتجاوز أخطاء الماضي.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي أجرى، زيارة الى مقر قيادة العمليات المشتركة، واجتمع حال وصوله بالقيادات الأمنية والعسكرية، بحضور وزيري الداخلية والدفاع".

واستمع الكاظمي، خلال الاجتماع الى "عرض مفصّل قدّمه القادة الأمنيون، عن العمليات الأمنية، وتقييم الجهد الأمني والاستخباري في عموم البلاد، والموقف الأمني على الشريط الحدودي مع سوريا".

وأشار رئيس الوزراء بحسب البيان، الى "التحديات الأمنية الكبيرة التي تمر بها البلاد، والمتمثلة في إعادة هيبة الدولة، وفرض الأمن وإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت، وملاحقة ما تبقى من خلايا داعش الإرهابية".

وأكد "قدرة القوات الأمنية البطلة على تجاوز التحديات، وبسط الأمن والاستقرار في كل أنحاء البلاد"، مشددا على "أهمية تفعيل الجهد الاستخباري والعمل على تجاوز الأخطاء التي حصلت في السابق".

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