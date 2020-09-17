بالصور.. شيلان وعائلتها جنباً إلى جنب في مثواهم الاخير

2020/09/17 | 15:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اختتمت قبل لحظات، مراسم تشييع جثمان الصيدلانية المقتولة رفقة والدها ووالدتها، في مدينة السليمانية، حيث تم دفنهم في مثواهم الأخير بإحدى مقابر المدينة.

وحصلت (بغداد اليوم)، على صور توضح مراسم دفن شيلان وابويها، بعد تشييع حضره عدد من اقارب العائلة المغدورة ومعارفهم، في مدينة السليمانية، ليتم دفن العائلة في مقبرتهم، جنباً الى جنب، بعدما قضوا بمجزرة هزت الشارع العراقي.





وكشف أحد المقربين من عائلة الصيدلانية، الذين قضوا نحراً داخل منزلهم بمنطقة المنصور، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة تخص هوية الجاني وعلاقته بالعائلة المقتولة.

وقال أحد أقارب عائلة شيلان في حديثه للصحفيين، اثناء مراسم تشييع العائلة المغدورة، "لا يوجد اي اعتداء جنسي خلال الجريمة التي نفذت بحق شيلان وعائلته، ولم يحدث أي بتر لأطراف المقتولين".

وبين "المقربون من العائلة الضحية، رفعوا دعوى ضد الجاني بعد يوم واحد من وقوع الجريمة".

وبخصوص ما تناقلته بعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، من معلومات بخصوص شيلان وعائلتها، قال المقرب منهم "نأسف لما خرجت قنوات ومواقع تواصل من تأويل للقضية، وتحويرها"، مؤكدا بان "القضية جنائية بحتة وأن الشخص الذي ظهر في فيديو الاعتراف هو نفسه الذي قام بالجريمة".

وأشار الى ان "الجاني كان قريباً على بيت الضحية، ويعمل منتسباً في الداخلية منذ 4 سنوات، حيث جمعته بالعائلة علاقة طبيعية بينهم".

وأشار الى ان "تعاون الجهات الرسمية، ومنها رئاسة الجمهورية، أسهم بسرعة الوصول إلى الجاني وتقديمه إلى العدالة".

وأفاد مراسل وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، في وقت، بوصول جثامين الصيدلانية المغدورة شيلان دارا وعائلتها إلى محافظة السليمانية، ليتم دفنها هناك.

وقال مراسلنا، إن جثامين شيلان دارا وعائلتها وصلت إلى محافظة السليمانية، حيث مسقط رأسهم، ليتم دفن الجثث هناك في المحافظة، بعد مقتلهم في منطقة المنصور بالعاصمة بغداد.

وحدثت جريمة قتل مروعة، هزت الشارع العراقي، بعد إقدام شخص على قتل الصيدلانية شيلان دارا وعائلتها في منزلهم بمنطقة المنصور، قبل أن يتم إلقاء القبض على القاتل في أربيل.

وأمس الأربعاء، قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي في تغريدة له: "أشرفنا مع قواتنا الأمنية البطلة على التحقيق في الجريمة البشعة التي ارتكبها أحد المجرمين بحق عائلة عراقية بغدادية حتى الوصول الى الجاني".

وأضاف: "أشكر السيد رئيس حكومة إقليم كردستان وأمن الإقليم لتعاونهم المثمر مع أجهزة الأمن الاتحادية للتوصل بسرعة قياسية الى الجاني".

قبل ذلك، كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، الأربعاء، 16 أيلول، 2020، تفاصيل عملية القبض على قاتل الصيدلانية شيلان وعائلتها، التي حدثت أول من يوم أمس بمنطقة المنصور ببغداد.

وقال رسول في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر": "بإشراف من رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وبمتابعة وزير الداخلية عثمان الغانمي، نفذت قوة بأمرة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وبالتنسيق مع قوات الاسايش في إقليم كردستان، عملية استخبارية تمكنت خلالها من اعتقال منفذ جريمة قتل الصيدلانية شيلان وعائلتها".

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