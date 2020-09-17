صحة الاقليم تعلن اعلى معدل للاصابات والوفيات بفايروس كورونا خلال 24 ساعة

2020/09/17 | 15:05 - المصدر: وكالة نينا

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السليمانية/نينا/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة الاقليم تسجيل 680 اصابة جديدة بفايروس كورونا و29 حالة وفاة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.وذكرت الوزارة في بيان :" ان الاصابات موزعة على: اربيل 206، السليمانية 114، كرميان 25، دهوك 305، وحلبجة 30".واضافت :" ان حالات الشفاء الجديدة، بلغت 270 حالة، بينما تم تسجيل، 29 حالة وفاة جديدة، 6 في أربيل، و7 في السليمانية، و2 في كرميان، و2 في رابرين، و12 في دهوك".وبهذا يبلغ مجموع الإصابات بفيروس كورونا منذ بدء انتشاره في إقليم كردستان 39341، موزعة على: 15054 في أربيل، و14305 في السليمانية، و8649 في دهوك، و1333 في حلبجة./ انتهى

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