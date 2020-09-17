2020/09/17 | 15:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ اتهم تحالف القوى العراقية، وزارة الهجرة والمهجرين بـ/التلكؤ/ في واجباتها تجاه النازحين.وقال التحالف في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه :" في الوقت الذي نتابع فيه اجراءات الاجهزة التنفيذية في استكمال برامج العودة الطوعية للنازحين وفقا لما جاء بالبرنامج الوزاري لحكومة الكاظمي، فاننا نؤشر تلكؤاً واضحاً في اعتماد اجراءات ناضجة وسريعة وفعَّالة لتهيئة مستلزمات عودة كريمة تضمن للنازحين حقوقهم وكرامتهم".واضاف ان "استمرار تلكؤ وبطء اجراءات وزارة الهجرة والمهجرين في تنفيذ واجباتها بالشكل الصحيح ، يضع الكثير من النازحين، وخصوصا الاطفال والنساء، في دائرة الاستهداف والاستغلال والحط من كرامتهم"، مشيرا الى انها "مسؤوليةٌ تتحملها الحكومة بشكل عام، والوزارة على وجه التحديد".واكد ان "ما يتعرض له النازحون، لا سيما الاطفال والنساء، من انتهاك لحقوقهم واستهانة وامتهان لكرامتهم في نقاط التفتيش والمطالبات بالتدقيق الامني ، خصوصا في نقاط التفتيش بين اربيل و نينوى، يزيد من معاناة هذه العوائل النازحة".وختم تحالف القوى بيانه بالدعوة الى :" اتخاذ موقف حازم من ضعف الاجراءات، وتقاعس كوادر وزارة الهجرة، وتراجع الحكومة عن وعودها بضمان عودة سريعة وكريمة للنازحين، واحترام خصوصيتهم"./ انتهى10

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف القوى: الهجرة متلكئة في واجباتها تجاه النازحين.. وسيكون لنا موقف حازم) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف القوى: الهجرة متلكئة في واجباتها تجاه النازحين.. وسيكون لنا موقف حازم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).