العمليات المشتركة تكشف /لنينا/ عن قرب ادخال اجهزة ومعدات للكشف عن مطلقي الصواريخ

2020/09/17 | 15:05 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ كشفت قيادة العمليات المشتركة عن قرب ادخال اجهزة ومعدات للكشف عن مطلقي الصواريخ على المنطقة الخضراء والمطار .واكد المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ وجود جهد استخباري وامني كبير باتجاه مطلقي صواريخ الكاتيوشا على المنطقة الخضراء والمطار ، وان الايام القليلة المقبلة ستشهد حسم هذه الحوادث بعد ادخال اجهزة ومعدات جديدة في مجال المراقبة .واوضح :" ان العمليات الاستخبارية والامنية ضد مطلقي صواريخ الكاتيوشا ، تأتي ضمن حصر السلاح بيد الدولة والسيطرة عليه"./انتهى9

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