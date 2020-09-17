الإدارة الذاتية ترد على بيان للخارجية السورية

2020/09/17 | 15:05 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مناهج الإدارة الذاتية تدرس باللغات الكوردية والعربية والسريانية

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