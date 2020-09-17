2020/09/17 | 15:09 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الأربعاء، بعد اجتماع للجنة الأمر 62 الخاصة بالت...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالتفاصيل.. رصد هدر مليارات على قطاع الكهرباء في عموم المحافظات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالتفاصيل.. رصد هدر مليارات على قطاع الكهرباء في عموم المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).