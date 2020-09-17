2020/09/17 | 15:09 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالتفاصيل.. رصد هدر مليارات على قطاع الكهرباء في عموم المحافظات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الأربعاء، بعد اجتماع للجنة الأمر 62 الخاصة بالت...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالتفاصيل.. رصد هدر مليارات على قطاع الكهرباء في عموم المحافظات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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