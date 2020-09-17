وزارة ولجنة الصحة تجتمعان لمناقشة الواقع الصحي ومواجهة كورونا

2020/09/17 | 15:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد عقدت وزارة ولجنة الصحة والبيئة اجتماعا مشترك اليوم الخميس لمناقشة مستجدات الواقع الصحي في العراق ومواجهة جائحة كورونا”.

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