التميمي: تشكيل لجنة لمكافحة قضايا الفساد الكبرى بوابة لفتح ملفات مهمة

2020/09/17 | 15:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الخبير القانوني علي التميمي، أن تشكيل لجنة لمكافحة ملفات الفساد الكبيرة ستكون بوابة لفتح ملفات مهمة وكبيرة، كسقوط الموصل وقتل المتظاهرين وهدر المال العام وتهريب الأموال إلى خارج العراق.

وقال التميمي إن تشكيل هذه اللجنة يتوافق مع المادة الثامنة والسبعين من الدستور والتي منحت رئيس الوزراء صلاحيات واسعة، والمادة الثانية من النظام الداخلي لمجلس الوزراء، فضلا عن قانون انضباط موظفي الدولة.

وأوضح الخبير القانوني أن بإمكان هذه اللجنة إحالة الملفات التحقيقية إلى القضاء أو الادعاء العام، كما ان بإمكان مجلس الوزراء التنسيق مع مجلس القضاء، لإنشاء محكمة متخصصة تحقيقا ومحاكمة.

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