هيومن رايتس ووتش تنشر تقريرا مرعبا عن حالات تعذيب السجناء العراقيين

2020/09/17 | 15:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا مرعبا عن قصص التعذيب داخل السجون ومراكز الاعتقال في العراق.

وذكر التقرير أن السجناء العراقيين يتعرضون لأقسى أنواع العنف والتعذيب ويتم انتزاع اعترافاتهم بالقوة تحت تهديد الصعق الكهربائي والاغتصاب من دون اظهار مذكرات إلقاء القبض القانونية عليهم، فضلا عن عدم إبلاغ ذويهم بأماكن الاحتجاز.

ودعت المنظمة الحقوقية الحكومة العراقية إلى الانضمام لاتفاقية مناهضة التعذيب والتي من شأنها السماح لفريق مستقل تابع للأمم المتحدة بزيارة السجون في العراق وتقديم المشورة والمساعدة في تعزيز الحماية ضد التعذيب.

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